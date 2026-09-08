РФ намерена достигать своих целей на поле боя, если Запад не идет на компромиссы по Украине

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Если западная дипломатия в рамках урегулирования ситуации на Украине сводится к удерживанию компромиссных инициатив, значит, Россия будет достигать своих целей военным путем, а не за столом переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если западная дипломатия сводится к тому, чтобы удерживать страны, выступающие с разумными, сбалансированными, компромиссными инициативами, так тому и быть. Значит, мы тогда будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы для нас предпочтительнее (и Анкоридж это доказал), а будем достигать своих целей на поле боя, как это неоднократно подтверждал президент России Владимир Путин", - сказал Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Так, по словам главы МИД РФ, после российско-американского саммита на Аляске Европа "просто испугалась до смерти".

"Они сразу бросились обрабатывать президента США Дональда Трампа, чтобы он не подтверждал собственные инициативы, принятые президентом Российской Федерации", - указал Лавров.

"То, что вы слышите прежде всего из Киева, других столиц, Вашингтона, делается с единственной целью опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то на какое-то время подкрепить", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, "они (Киев и другие столицы - ИФ) открыто говорят, что у них нечем защищаться от российских ракет".

Глава МИД РФ добавил: "А американцы на этом фоне... Знаете, где-то в июне госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что они не могут быть посредниками, потому что они однозначно поддерживают, вооружают Украину. Потом я спросил у него в июле (мы встречались на Филиппинах, там были мероприятия АСЕАН), тогда, мол, наверное, им не надо направлять к нам парламентёров. Он сказал, дескать, нет, он так сказал, но вообще они могут, наверное, подумать, что-то еще сделать. Говорю: хотите подумать о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины, стать честными посредниками? Он ничего не ответил".

"Здесь отсутствие каких-то внешних признаков ведущихся в спокойном режиме переговоров не означает, что такие переговоры ведутся. Их нет", - заключил Лавров.