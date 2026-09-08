ФСБ задержала гражданина Молдавии по подозрению в покушении на российского офицера

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании в Астраханской области гражданина Молдавии, который по заданию украинских спецслужб совершил покушение на высокопоставленного российского военного в Саратовской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в Астраханской области задержан гражданин Молдавии Кочу Николае, 2004 г.р., причастный к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России", - сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в свою очередь сообщила, что Кочу подозревается в покушении на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, пп. "б, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным ЦОС, задержанный в 2025 году был завербован украинской спецслужбой в соцсетях.

В марте текущего года он прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в РФ.

Следствием установлено, что утром 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области Кочу не менее шести раз выстрелил в российского военнослужащего.

Офицер был своевременно доставлен в медицинское учреждение, благодаря чему остался жив.

Как сообщила Петренко, за совершение преступления подозреваемый должен был получить $70 тыс.

"На допросе фигурант дал подробные показания обо всех обстоятельствах совершенных преступлений. Затем он подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила представитель СК РФ.