Десять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове

Среди пострадавших - трое детей, сообщил губернатор региона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники повредили ряд жилых домов в Саратове, есть пострадавшие, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В результате атаки вражеских беспилотников зафиксированы повреждения нескольких домов в Саратове. Пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы шесть человек, угрозы жизни нет", - написал он в своем канале в Мах.

По словам губернатора, на местах работают профильные службы для устранения последствий и дальнейшей оценки ущерба. Министерству здравоохранения поручено держать вопросы лечения под особым контролем, а руководству города - организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов.

"Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения", - добавил глава региона.