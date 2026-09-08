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Два человека погибли, один пострадал в Крыму в результате украинской атаки

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще один получил ранения в Симферопольском районе Крыма в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник.

"В результате очередной вражеской атаки на Республику Крым, к сожалению, есть жертвы. В Симферопольском районе погибли два человека, еще один был ранен", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По словам главы Крыма, родным и близким погибших, а также пострадавшему органы власти окажут необходимую помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Крым Сергей Аксенов
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