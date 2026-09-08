В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие, сообщает губернатор Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие", - говорится в сообщении в канале главы региона в мессенджере Max.

Аэропорт Саратова в 02:19 по Москве приостановил обслуживание рейсов.