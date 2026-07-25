Баканов заявил, что у "Роскосмоса" нет планов сворачивать сотрудничество с Байконуром

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия не планирует завершать сотрудничество с космодромом "Байконур", расположенном на территории Казахстана, сообщил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем. Планов сворачивать ни один из них нет. Более того, мы продлили работу "Протонов" - у нас девять ракет еще, и запустили "Союз-5" по проекту "Байтерек"", - сказал он в интервью ИС "Вести".

Байконур - город в Казахстане, административный и жилой центр комплекса "Байконур", который включает одноимённый космодром. Вместе они образуют комплекс, арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.