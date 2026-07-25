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Песков считает, что украинцы не во всем слушаются США, ведут себя разнузданно

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Киев не всегда подчиняется требованиям Вашингтона, предпочитая иметь "крышу" со стороны европейских государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь "крышу" в виде европейцев. И, конечно, ведут себя разнузданно по отношению к американцам", - сказал он информационной службе "Вести".

Украина США Европа Дмитрий Песков
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