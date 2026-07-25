Новак назвал приоритетом властей обеспечение топливом сельхозпроизводителей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Приоритетом властей России является обеспечение топливом сельхозпроизводителей, соответствующие поставки осуществляются, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Конечно, в первую очередь, приоритеты, которым сегодня правительство уделяет (внимание), обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом. Здесь у нас сегодня полностью подтверждены все объемы, поставки осуществляются", - сказал он журналистам в субботу.

Новак подчеркнул, что федеральный штаб строго следит за этим вопросом.

"Если где-то возникают сбои, то мы в режиме также обеспечиваем направление топлива в те регионы, где вдруг возникают какие-то перебои. И, конечно, важная задача - это обеспечение северного завоза", - добавил Новак.