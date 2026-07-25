Российско-индонезийские военно-морские учения стартовали во Владивостоке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия российско-индонезийских военно-морских маневров "Орруда-2026" состоялась во Владивостоке, сообщил в субботу Тихоокеанский флот.

"Морской этап учения состоится в Японском море. Выход в море корвета "Совершенный" и фрегата "Густи Нгурах Рай" запланирован на 28 июля. В море корабли и вертолёты морской авиации двух стран отработают совместные действия по маневрированию, артиллерийские стрельбы, спасанию на море и другие составляющие обеспечения морской безопасности", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

По ее данным, учения, которые открыли командующий ТОФ Военно-морского флота России Виктор Лиина и главнокомандующий ВМС Индонезии Мухаммад Али, состоят из берегового и морского этапа. На берегу будут проведены, в частности, протокольные мероприятия, уточнение плана морского этапа учений.

В церемонии открытия приняли участие экипажи кораблей участников манёвров - корвета "Совершенный" ТОФ и фрегата "Густи Нгурах Рай" ВМС Индонезии. Индонезийский корабль прибыл во Владивосток накануне, информирует пресс-служба.

Это вторые военно-морские учения кораблей России и Индонезии "Орруда". Первые прошли в Яванском море в ноябре 2024 года. Тогда от российской стороны в учении были задействованы корветы ТОФ "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От индонезийской - фрегат "Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо".