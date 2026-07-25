Путин на встрече с Токаевым подчеркнул значение памяти о победе в Великой Отечественной войне

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул значение памяти о победе в Великой Отечественной войне для народов России и Казахстана.

Президенты России и Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Путин рассказал, что в Омске зимой 1945 года отец Токаева проходил лечение после тяжелого ранения.

"Это лишний раз подчеркивает причины, по которым мы придаем огромное значение памяти о Великой отечественной войне, и вкладе наших народов в победу над нацизмом", - сообщил глава государства.