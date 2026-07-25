Захарова заявила, что главы МИД РФ и Японии не обсуждали в Маниле двусторонние отношения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги только поздоровались в Маниле, где оба принимали участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К Лаврову, сидевшему за столом, подошел японский мининдел, поздоровался и произнес какие-то слова приветствия. Сергей Викторович, не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой. Это всё. Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было", - написала она в своем телеграм-канале.

При этом Захарова подчеркнула, что "от контактов российская сторона никогда не уклонялась".

Ранее глава японского МИД сообщил в ходе пресс-конференции, что будучи в Маниле обменялся с российским коллегой приветствиями, а также "поговорили о двусторонних отношениях и о региональной ситуации".