Товарооборот между РФ и Казахстаном за пять месяцев прибавил свыше 4%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Казахстаном за пять месяцев текущего года прибавил свыше 4%, в прошлом году он составил 28 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин.

В субботу Путин прилетел в Омск. Перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана лидер РФ провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На встрече президент России отметил, что отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер, об этом говорит и уровень растущего товарооборота.

"В прошлом году он - почти 28 миллиардов... Прилично, а за первые пять месяцев текущего года еще прибавил свыше 4%. Во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы, а они определяются в том числе инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее", - сказал Путин.

Президент отметил, что российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане с общим объемом около 30 миллиардов долларов.

"Россия - крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, причем это по очень разным направлениям. Наши отношения диверсифицированы хорошо. Это и металлургическая промышленность, машиностроение, энергетика, фармацевтика и ряд других направлений", - сказал Путин.