Путин заявил о больших перспективах у РФ и Казахстана по сотрудничеству в транспорте и логистике

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана имеются большие перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики.

"У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни", - сказал он, выступая на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Путин выразил уверенность, что работая и "далее слаженно и сообща российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов".