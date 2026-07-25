Электроснабжение нарушено в трех районах Коми

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в 28 населенных пунктах в трех районах Коми после прохождения грозового фронта, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Информация об отключении электроснабжения в населенных пунктах в Сысольском, Сыктывдинском и Прилузском районах поступила в 19:50 в субботу.

Под отключение электроэнергии попали 525 жилых дома, 2 тыс. 612 человек.

На место происшествия для проведения аварийно-восстановительных работ направлены шесть бригад специалистов.