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Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием экскурсионного автобуса произошла в Ярославской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Сегодня в 4 часа утра на трассе Тутаев - Шопша в районе Курбского сельского поселения водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне находились 19 человек - жители Москвы и Московской области, которые ехали из столицы в Тутаев", - написал он.

"В результате ДТП восемь пострадавших (включая двоих детей) были доставлены в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую клиническую больницу. После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как стабильное", - отметил глава региона.

Ярославская область Михаил Евраев
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