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Тринадцать человек пострадали, один погиб в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тринадцать человек пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону, семь из них госпитализировано, один погиб, сообщил глава администрации города Александр Скрябин в воскресенье.

"К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, 7 госпитализировано, один погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал он в своем канале Mах.

В результате последствий ливня и шквалистого ветра произошло более 100 происшествий. Всю ночь шесть расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администраций районов города и сил ресурсоснабжающих организаций города ликвидировали последствия непогоды.

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"Ликвидированы последствия 26 происшествий, на контроле остаются 73 происшествия. В первую очередь, с проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Чистовая уборка будет осуществляться вторым этапом", - написал Скрябин.

Он добавил, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроэнергии. Водоснабжение в городе полностью восстановлено.

Как сообщалось, штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения.

Ростов-на-Дону Александр Скрябин Ростовская область
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