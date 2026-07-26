Закон о развитии технологий ИИ в РФ подписан президентом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании отношений, возникающих в связи с разработкой, внедрением, использованием и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, под такими моделями ИИ понимается программа для ЭВМ, основными характеристиками которой являются выполнение большого количества интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с человеком, предоставление информации, принятие решений или прогнозирование результатов по заданным человеком целям, а также содержание в такой программе не менее 1 млрд параметров.

Законом определяются основные понятия, включая определение самой технологии, и принципы регулирования отношений, связанных с ИИ, предусматриваются полномочия президента, правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения ИИ.

Законом вводятся такие категории моделей искусственного интеллекта, как суверенные и национальные, - для которых устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков таких моделей искусственного интеллекта, в том числе в части доступа к данным, необходимым для обучения моделей.

Закон предусматривает предоставление пользователям возможности размещения маркировки (информационного предупреждения) информационных материалов в аудио- и/или визуальной форме, созданных с использованием ИИ.

Учитывая важность вопроса безопасности применения ИИ на "чувствительных" объектах, таких как государственные информационные системы, закон предусматривает полномочия правительства РФ по установлению случаев, в которых допускается применение исключительно суверенных (или) национальных больших фундаментальных моделей.

Закон нацелен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в РФ, обеспечения государственной и технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании ИИ, а также повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики, говорится в пояснительной записке к документу.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко ранее отмечал, что ИИ-модели должны полностью соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. По его словам, в документе установлены критерии национальных и суверенных моделей: "Нам было важно "окрасить" именно российский ИИ, чтобы оказывать поддержку и стимулировать его внедрение в критически значимых сферах".