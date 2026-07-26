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Путин подписал соглашение РФ с Киргизией о статусе представительств органов МВД и миграции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в РФ и Киргизии, подписанного в Бишкеке 26 ноября 2025 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Положения соглашения направлены на актуализацию функционала представительства МВД РФ с местом пребывания в Бишкеке, преобразование представительства государственной службы миграции при правительстве Киргизии с местом пребывания в Москве в представительство министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии и открытие представительства МВД Киргизии в Москве.

Соглашение нацелено на укрепление сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, регулирования миграционных процессов, укрепления развития российско-киргизских отношений в правоохранительной сфере и сфере миграции.

Владимир Путин Киргизия
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