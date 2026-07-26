Закон о стажировках студентов подписан президентом России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регламентации института стажировки в сфере труда, он направлен на облегчение трудоустройства молодых специалистов. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, со стажерами будет заключаться срочный трудовой договор. Это означает, что они получат все гарантии по трудовому законодательству: зарплату не ниже МРОТ, формирование пенсионного стажа, оплату больничного листа, отметил соавтор проекта закона, заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

Закон предусматривает, что по завершении стажировки молодой специалист сможет заключить с работодателем постоянный трудовой договор без испытательного срока. Стажерами смогут работать либо студенты, либо выпускники вузов и колледжей в течение первого года после их окончания. Продолжительность стажировки может составлять не более шести месяцев.

Закон вводит само понятие "стажер". Стажировкой будет являться трудовая деятельность, осуществляемая на основании срочного договора, заключаемого между работодателем и стажером в целях приобретения им первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и адаптации к трудовой деятельности.

Как отметил Исаев, многие выпускники сталкиваются с требованием работодателей иметь опыт работы, но при этом не имеют возможности его получить. "24% выпускников вузов и 43% выпускников колледжей работают не по специальности. Это означает, что люди были отвлечены от непосредственной работы на рынке труда, и государство еще тратило деньги на образование, которое им не потребовалось", - сказал Исаев.

Он заявил, что закон существенно облегчит проблему трудоустройства молодежи.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.