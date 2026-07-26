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Президент РФ заявил об отсутствии у страны стремления к конфронтации в Арктике

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике, а наоборот готова к сотрудничеству, но исходя из того, что соответствующие маршруты там принадлежат РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира (Арктике - ИФ). Наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права", - сказал он на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в воскресенье.

Путин подчеркнул: "Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты, безусловно, принадлежат Российской Федерации. Для этого у нас есть и технические возможности".

Президент РФ подчеркнул, что Россия готова и открыта к сотрудничеству в Арктике, но будет "защищать свои интересы, так же, как и Северный морской путь". "Потому что самый эффективный, экономически целесообразный путь - Северный морской путь - в значительной степени пролегает либо в наших территориальных водах, либо в особой экономической зоне Российской Федерации. То есть, он весь практически под нашим контролем", - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что такого ледокольного флота, как у России, больше нет ни у одной страны мира.

Владимир Путин Арктика ВМФ РФ
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