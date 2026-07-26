Военные РФ сообщили, что в воскресенье днем нанесены удары по судам и портам Украины

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные днем нанесли удары дронами и высокоточным оружием морского базирования по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили в воскресенье в министерстве обороны РФ.

"В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения", - сообщили в ведомстве.

Там также заявили, что на переходе морем южнее Одессы поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов.