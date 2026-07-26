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Обнаружены тела еще трех боснийских альпинистов, погибших на Эльбрусе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Число альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших на седловине горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, увеличилось до пяти человек, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по КБР в воскресенье.

"Спасателями были обнаружены тела еще троих скончавшихся альпинистов", - говорится в сообщении.

Ранее тела двух других членов иностранной группы спасатели эвакуировали и передали правоохранительным органам.

Вечером 25 июля в Кабардино-Балкарии запросила о помощи зарегистрированная группа из семи альпинистов, члены которой не смогли самостоятельно спуститься с седловины горы Эльбрус. Утром 26 июля сотрудникам МЧС удалось найти живыми и спасти двух членов группы.

По факту гибели альпинистов расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Эльбрус КБР
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