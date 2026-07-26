Спасатели эвакуировали тела погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов

Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС России эвакуировали тела двух альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5350 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"Тела двух альпинистов эвакуировали на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Пурга и шквалистый ветер не позволили найти и эвакуировать тела остальных трех альпинистов. Поиски членов иностранной группы временно приостановлены, уточнили в МЧС.

Вечером 25 июля в Кабардино-Балкарии запросила о помощи зарегистрированная группа из семи альпинистов, члены которой не смогли самостоятельно спуститься с седловины горы Эльбрус. В ночь на воскресенье в МЧС сообщили, что обнаружили тела двух человек. Утром 26 июля сотрудникам МЧС удалось найти живыми и спасти двух членов группы.

Для поисков еще троих альпинистов в МЧС вдвое усилили группировку сил и средств, но обнаружить их пока не удалось.