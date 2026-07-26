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Альпиниста из Тульской области эвакуировали с Эльбруса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели спустили с высоты 5,3 тыс. м альпиниста из Тульской области, запросившего помощь во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"По состоянию на 20:30 спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста на поляну Азау. В медицинской помощи он не нуждается", - говорится в сообщении.

К работам по эвакуации привлекались четыре сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Эвакуация тела погибшего участника группы запланирована на понедельник, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 13:21 поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. метров (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи. Спасатели установили, что один участников группы жив, а второй погиб. Пурга и шквалистый ветер в горах не позволили эвакуировать его тело.

Перед эти стало известно о гибели в горах Кабардино-Балкарии пяти альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще двоих членов иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья.

Кабардино-Балкария Эльбрус Тульская область альпинист эвакуация
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