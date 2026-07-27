Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи приостановил работу, сообщили в Росавиации в понедельник.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов.

Ранее в понедельник была ограничена работа аэропортов Нижнего Новгорода, Иванова, Саратова, Чебоксар, Кулуги, Казани, Самары, Кирова, Ярославля, Нижнекамска и Бугульмы.