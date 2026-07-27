Два человека погибли и семь ранены в результате ударов ВСУ по территории ЛНР

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в ЛНР в результате украинских ударов по автомобилям, еще семеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Ранним утром в Перевальске атакован гражданский грузовик, погиб 41-летний водитель", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

По его данным, в городе Первомайск удар пришелся по автомобилю газовой службы: водитель погиб на месте, еще трое работников ранены.

Глава ЛНР также сообщил, что при ударе по грузовой "Газели" в Новоайдарском муниципальном округе пострадала семейная пара. "Еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю", - добавил Пасечник.

Кроме того, по его данным в Луганске в результате удара по пассажирскому микроавтобусу ранения получил 43-летний мужчина. Также в Луганске беспилотник ударил по припаркованному грузовому автомобилю, пострадавших нет, добавил глава ЛНР.

Он также сообщил, что под ударами противника за сутки также оказались жилой массив в Брянке, автостоянка в Перевальске, а также территория предприятия и коммунальная инфраструктура в Краснодонском и Сватовском муниципальных округах. Обошлось без пострадавших.