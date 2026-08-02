Два человека ранены из-за ударов ВСУ по территории ЛНР за сутки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате атак ранения получили два мирных жителя, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьезно ранен 64-летний мужчина", - написал он в своем канале в Мах.

Глава ЛНР добавил, что под огонь ВСУ попали грузовики на автодороге Луганск - Алчевск и в Белокуракинском муниципальном округе.

"Атакованы гражданская и коммунальная инфраструктура, автостоянки в Свердловске, Красном Луче, Стаханове и Троицком, Старобельском, Новоайдарском муниципальных округах. Последствия вражеских ударов фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР", - сообщил Пасечник.