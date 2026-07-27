Путин заявил, что РФ на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Более активные действия ВС РФ на поле боя в ходе СВО создают риски увеличения потерь среди российских военных, заявил президент России Владимир Путин.

"В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, смелее надо". Очень хочется, но возникает вопрос - ещё смелее? Здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

"Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьёмся", - продолжил Путин.

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