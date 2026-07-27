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Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за 2 недели

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за 2 недели
Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи днем в понедельник превысил 2200 пунктов впервые за 2 недели (с 13 июля) на фоне коррекционного роста рынка после снижения ставки Банком России в минувшую пятницу.

К 13:15 индекс МосБиржи рос на 1,66% до 2201,56 пункта, индекс РТС рос на 1,66% до 888,77 пункта. Из индексных акций лидируют в росте бумаги МКПАО "Озон" (+9,3%), "ММК" (+7,8%), "Полюса" (+7,5%), Совкомбанка (+7,5%), банка "Санкт-Петербург" (+7,4%), "Эн+ груп" (+6,9%), "НЛМК" (+6,4%), "МТС" (+5,8%).

Подешевели акции "Роснефти" (-2,7%), "Татнефти" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

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