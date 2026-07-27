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Володин отметил важность решения передать Госдуме право утверждать правительство

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полномочия по утверждению правительства, переданные Госдуме, позволили обеспечить принятие более качественных законов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ваше решение передать часть полномочий нашим гражданам, чтобы они через своих депутатов могли утверждать правительство, еще раз показало, насколько правильным было это решение", - сказал Володин в понедельник на встрече депутатов Госдумы в Кремле с президентом РФ.

По его словам, если до этого депутаты при "принятии решения или видя проблемы, брали и переводили стрелки на правительство: "это не мы, а они неэффективны", то после принятия изменений в Конституцию появилась общая ответственность с правительством за конечный результат".

"Все это нам дало возможность лучше не только слышать друг друга, но и выходить на более качественные решения", - добавил председатель Госдумы.

В ходе торжественной церемонии президент РФ Владимир Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд".

Встреча в Кремле с депутатами Государственной думы посвящена подведению итогов работы восьмого созыва.

Госдума Вячеслав Володин
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