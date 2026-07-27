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В Кремле заявили, что видят тенденцию расширения Киевом географии боевых действий

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле видят тенденцию расширения Украиной географии боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, этого нельзя не видеть, так оно есть", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле тенденцию того, что Украина расширяет географию боевых действий после ударов по судам в Каспийском море.

Песков отметил, что расширение зоны боевых действий - "это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности, надо бороться с киевским режимом".

Дмитрий Песков
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