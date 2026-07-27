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Энергодар обесточен на сутки для выполнения работ в энергосистеме

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Энергодар обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в понедельник.

"С 13:40 (по московскому времени - ИФ) сегодняшнего дня Энергодар полностью обесточен, это необходимо для выполнения ряда работ в энергосистеме. Предварительно полное отключение продлится около суток", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Запорожская АЭС Энергодар Максим Пухов
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