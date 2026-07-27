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В МИД РФ назвали политизацией ЮНЕСКО включение Херсонеса Таврического в список наследия, находящегося под угрозой

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Москва расценивает решение ЮНЕСКО о включении древнего города Херсонеса Таврического и его хоры в список наследия, находящегося под угрозой, как свидетельство тенденции к политизации сугубо экспертного органа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем этот шаг как свидетельство опасной тенденции к политизации сугубо экспертного органа в ООН", - сказала она на брифинге в понедельник.

23 июля комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении объекта древний город Херсонес Таврический и его хоры в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Мария Захарова Херсонес ЮНЕСКО МИД Херсонес Таврический
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