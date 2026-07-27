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Россия продолжит бороться с политизацией и дискриминацией в спорте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия продолжит отстаивать принципы деполитизации спорта и обеспечения полноформатного участия атлетов в международных соревнованиях в связи с отказом германских организаторов обеспечить участие российской команды в Европейских юношеских играх глухих в Ганновере, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы продолжим отстаивать принципиальные подходы нашей страны - противодействие политизации, дискриминации в спорте, обеспечение беспрепятственного допуска и полноформатного участия атлетов в международных соревнованиях", - сказала она.

По ее словам, "позиция германских организаторов соревнования является грубейшим нарушением олимпийской хартии, принципа политической нейтральности спорта", а также решения Исполнительного совета Международного комитета спорта глухих о допуске российских юниоров в полном статусе (с флагом и гимном) к соревнованиям, проводимым под эгидой Международного комитета спорта глухих и Европейской спортивной организации глухих.

"Мы убеждены, что спорт призван реализации принципов инклюзивности, равноправия людей с ограниченными возможностями, которые не должны становиться заложниками политической конъюнктуры", - отметила Захарова.

Ранее в посольстве России в Германии сообщили, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ решила не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года.

Как пояснили в дипмиссии, Германская ассоциация спорта глухих, сообщая об этом решении в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, в качестве обоснования сослалась на то, что "народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях".

Мария Захарова МИД Ганновер Германия
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