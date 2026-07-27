Бастрыкин заявил, что в юриспруденции ИИ не сможет полностью заменить способность людей к глубокому анализу

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект не сможет заменить человека при расследовании уголовных дел, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Если мы говорим о таких сферах как юриспруденция, там, где нужен человеческий интеллект, способность к глубокому анализу, то здесь очень вероятна ошибка со стороны искусственного интеллекта. Поэтому в тех направлениях, где требуется осознанное решение, применять его (ИИ - ИФ) явно преждевременно", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Так, по словам Бастрыкина, на практике даже при составлении текстов известные ИИ-инструменты зачастую не могут оценить смысловые оттенки некоторых слов в многосложных сочетаниях и правильно применить их.

Полный текст интервью главы СКР будет опубликован на сайте агентства 28 июля.