Москва подтвердила готовность к обсуждению новых идей в рамках украинского урегулирования

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и обсуждению новых идей для этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались. (...) Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложения, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто никогда у нас не отказывался", - сказала Захарова на брифинге в понедельник.

Представителя МИД РФ попросили прокомментировать заявление государственного секретаря США Марко Рубио, сделанное после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Маниле, о том, что предложения по украинскому урегулированию, которые обсуждались в ходе российско-американского саммита на Аляске "провалились", и что разрешение кризиса требует новых идей. Кроме того, Захарову спросили, какими могут быть эти новые идеи.

Как отметила Захарова, Россия готова к урегулированию "на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске".

Вместе с тем, сказала представитель МИД РФ, "наверное, в первую очередь, прежде чем обсуждать что-то новое, еще неозвученное и, наверное, несформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое".

"В частности, вот в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей. Вот это было бы правильно на мой взгляд. В том числе и полезно для, возможно, выработки новых (идей - ИФ)", - заключила Захарова.

Кроме того, представителя МИД попросили уточнить, удалось ли Москве и Вашингтону сблизить позиции на дипломатическом треке в части приведения к нормальности работы диппредставительств двух стран.

"Во время упомянутых переговоров (в Маниле - ИФ) было уделено отдельно внимание нормализации функционирования дипломатических миссий России и США, и была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств", - сказала Захарова.