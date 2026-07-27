МИД увидел угрозу для РФ в потенциальном внедрении ядерной компоненты в ремилитаризацию Японии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Потенциальная имплементация ядерной компоненты в уже идущий процесс ремилитаризации Японии создаст новые вызовы, угрозы безопасности России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Потенциальная имплементация ядерной компоненты в уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии создаст потенциально новые вызовы, угрозы безопасности нашей стране", - сказала она на брифинге в понедельник.

Захарова добавила, что "последствия таких безответственных шагов будут крайне негативными в первую очередь для самой Японии".

"Если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии", - подчеркнула дипломат.

Представитель МИД добавила, что Москва вновь призывает Токио "вернуться к мирному пути развития".