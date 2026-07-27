Военные РФ поразили в порту Черноморска резервуары с ГСМ, Николаева - судно с военными грузами

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ днем нанесли новые удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Одесса - объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - заявили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что в порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенных для ВСУ. В порту Николаев - сухогруз, доставивший грузы военного назначения.