В МИД РФ указали, что новый американский законопроект об усилении санкций грозит осложнить работу по стабилизации отношений

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Возможное утверждение нового законопроекта об усилении санкций против России в США призвано осложнить работу Белого дома по нормализации отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что утверждение новой антироссийской инициативы также призвано, ну, буквально, стреножить Белый дом в реализации внешнеполитического курса и осложнит работу по стабилизации двусторонних отношений с Россией, особенно в торгово-экономической сфере", - сказала Захарова на брифинге в понедельник.

Комментируя ситуацию вокруг законопроекта, инициатором которого ранее выступил скончавшийся в июле нынешнего года сенатор-республиканец Линдси Грэм (был внесен в РФ в список террористов и экстремистов) , Захарова подчеркнула, что "неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике".

"Это (утверждение законопроекта - ИФ) будет равносильно, ну, буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб, в первую очередь, самим Соединенным Штатам Америки", - указала представитель МИД РФ.