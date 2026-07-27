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Загоревшийся склад с бумагой тушат в дагестанском Каспийске

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складе по производству бумаги ликвидируют в Каспийске (Дагестан), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике в понедельник.

"Поступило сообщение о возгорании на складе по производству бумаги, расположенном в Каспийске по ул. Производственная, 7. На момент прибытия пожарных расчетов установлено, что горит внутренняя обстановка и имущество в отдельно стоящем складском помещении", - говорится в сообщении.

Предварительная площадь пожара 700 кв. метров.

В главке МЧС добавили, что тушение возгорания осложняется удаленностью от водоисточника. Для борьбы с огнем организован подвоз воды.

К ликвидации пожара привлечено 40 человек и 10 единиц техники.

Каспийск Дагестан
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