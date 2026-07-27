В Совбезе РФ сообщили о снижении на 39% числа преступлений, связанных с оборотом наркотиков

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных в России преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось в первом полугодии 2026 года на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ в понедельник.

"Анализ основных показателей состояния антинаркотической деятельности за первое полугодие 2026 года свидетельствует, что число зарегистрированных преступлений в Российской Федерации, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 39,1%", - говорится в сообщении.