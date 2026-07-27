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В Ростовской области недавняя буря повредила крыши 110 многоквартирных домов

Подачу электричества возобновили для 70% потребителей, которые были отключены

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области субботняя буря повредила крыши 110 многоквартирных домов, в том числе семи - в областном центре, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Продолжается оценка ущерба от природной стихии, - написал он в мессенджере. - В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь - в Ростове".

Уже восстановлено водоснабжение во всех муниципалитетах, где вводились ограничения из-за отсутствия электроэнергии.

Ремонтные работы на объектах энергоснабжения продолжаются, к концу дня восстановлено 80% поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Электричество вернулось к 70% потребителей, которые были отключены. Частичные ограничения пока сохраняются в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области.

"В ходе объезда по Ростову осмотрел некоторые городские парки. Коммунальные бригады продолжают работы. Активно идет распил и уборка поваленных ветром деревьев (...). Обсудили как спасти частично поврежденные деревья - обеспечить формирование крон. Привлечем дендрологов Ботанического сада. Также планируем разработку мероприятий по воспроизводству зеленых насаждений", - проинформировал губернатор.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Один человек погиб, еще 11 остаются в больницах, в том числе один ребенок. Всего за медпомощью обратилось около полусотни человек.

Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Более 100 населенных пунктов в 14 муниципалитетах остались без света. Порядка 42 тысяч жителей Ростовской области временно лишились водоснабжения. В воскресенье на территории Ростова-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.

Юрий Слюсарь Новошахтинск Ростов-на-Дону Ростовская область
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