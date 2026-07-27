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Путин провел встречу с лидерами думских фракций

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями партийных фракций Госдумы восьмого созыва, сообщает сайт Кремля.

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии "Единая Россия" Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Ранее глава государства провел отдельные встречи с каждым из руководителей фракций.

Владимир Путин Госдума
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