Тестирование на гепатит С в 2025 году в РФ прошли более 27 млн человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 27 млн человек прошли обследование на гепатит С в РФ в прошлом году, что почти на 11 % больше, чем в 2024 году, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более, чем в 95% случаев. Особенность этого заболевания в том, что оно может протекать бессимптомно, поэтому основным методом его выявления служат лабораторные исследования. По данным Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами на базе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора ежегодно количество людей, которые проходят обследование на вирусный гепатит С в Российской Федерации, растет. Так, в 2025 году обследованы более 27 млн человек, что почти на 11 % больше, чем в 2024 году", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнил, что в 2025 году в рамках федерального проекта "Санитарный щит" были разработаны и зарегистрированы быстрые LAMP-тесты на гепатиты B и C, которые позволяют получить результат за 30-40 минут.

Говоря о заболеваемости, там уточнили, что заболеваемость острым вирусным гепатитом С (ОГС) в последнее время оставалась стабильной и составляла 0,9 - 1,0 случаев на 100 тыс. населения. "Вместе с тем, отмечается сохранение высокого уровня заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С", - добавили в Роспотребнадзоре.

Там сообщили также, что в 2025 году в России зарегистрирована минимальная за всю историю наблюдений заболеваемость гепатитом В - 0,25 случаев на 100 тыс. населения".

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в 2026 году проходит под девизом: "Гепатит: давайте разберемся в этом".