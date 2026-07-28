Косачев считает, что Украина пытается глобализировать конфликт с РФ атаками в Каспие

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев полагает, что ударами по казахстанским объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и по иранскому судну в Каспийском море Украина стремится сделать конфликт глобальным, сообщает во вторник газета "Известия".

"Речь о попытках (атаками на объекты КТК и иранское судно - ИФ) максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам", - приводит издание слова Косачева.

При этом вице-спикер Совета Федерации выразил надежду, что "Иран и Казахстан найдут возможность ответить, но при этом не пойдут на поводу у Киева", отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал агрессивными действиями удар Украины по иранскому судну в Каспийском море и заявил, что в Кремле не хотели бы видеть расширение географии этого конфликта. Он напомнил, что Украина также наносила удары по критической энергоинфраструктуре ФРГ и по собственности Казахстана в составе Каспийского трубопроводного консорциума.