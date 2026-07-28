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На авиабазе в Британии в готовности находятся 12 стратегических бомбардировщиков ВВС США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer в настоящее время развернуты на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из данных портала Fairford Movements.

Как сообщали портал Axios и британская газета The Telegraph, на минувшей неделе эти самолеты совершили рейды на цели Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Пентагон их использование официально не подтвердил.

В ходе американской военной операции "Эпическая ярость" американские тяжелые бомбардировщики, в том числе B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, вылетавшие из Британии, регулярно использовались для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет и беспилотников. После завершения операции из Британии были выведены только стратегические бомбардировщики B-52H.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в интервью Axios заявил, что американские вооруженные силы снова будут наносить удары по Ирану, если нынешний переговорный процесс окажется неэффективным.

"Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям", - сказал Трамп.

На вопрос, сколько времени он отводит дипломатии, президент США ответил: "Немного времени. Или все будет быстро, или никак".

Он напомнил, что в пятницу отдал распоряжение поставить удары по Ирану на паузу, потому что страны, выступающие посредниками в контактах Вашингтона и Тегерана, попросили дать дипломатии еще один шанс.

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