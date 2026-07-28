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Корректировки в расписании рейсов возможны в Калининграде из-за временных ограничений в Ленобласти

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использовании маршрутов полетов в и из Калининграда, сообщила Росавиация во вторник утром.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в Max.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта "Храброво".

Росавиация Храброво Ленобласть
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