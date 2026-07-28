В МИД призвали мировое сообщество отреагировать на удары Киева по гражданскому транспорту РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В МИД России осудили удары украинской стороны по гражданскому транспорту на российской территории, призвали мировое сообщество к публичной и недвусмысленной реакции на нарушение норм международного гуманитарного права.

"Киевский режим продолжает атаки на гражданский транспорт, с маниакальным упорством стремясь отыграться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте", - говорится в размещенном во вторник на сайте МИД РФ комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

По ее словам, утром 28 июля в городе Шебекино (Белгородская область - ИФ) был нанесен удар дроном по рейсовому автобусу, в результате пострадали 19 местных жителей, из них шестеро получили тяжёлые травмы. Этим же утром, сообщила Захарова, БПЛА атаковал пассажирский автобус в Горловке ДНР, были ранены пять человек.

"В обоих случаях операторы беспилотников видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с Вооружёнными силами России. Командиры ВСУ, отдавшие преступные приказы атаковать пассажирские автобусы, осознанно нарушили нормы международного гуманитарного права", - заявила официальный представитель российского МИД.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела о терактах. "Все причастные к этим атакам понесут ответственность - возмездие неотвратимо", - указала Захарова.

"Решительно осуждаем очередные злодеяния киевского режима против мирного населения. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметили в МИД РФ.

Захарова призвала "всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ". "Замалчивание преступлений Киева будет расцениваться как подстрекательство к терроризму и потакание нарушению норм международного гуманитарного права в конфликте", - подчеркнула она.