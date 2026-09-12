Группировка "Север" сжимает район окружения ВСУ в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" сжимают район окружения украинской армии в Харьковской области, все попытки ВСУ прорвать кольцо пресечены, сообщил представитель группировки Андрей Шершнев.

"В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать район окружения формирований противника и расширять зону контроля на внешнем кольце окружения", - сказал Шершнев.

По его словам, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово.

"Все попытки противника прорвать кольцо окружения пресечены", - заявил он.

Шершнев сообщил, что в результате действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце взяты в плен двое военнослужащих ВСУ, также нанесены удары по блокированным украинским подразделениям в районе населенного пункта Ольховатка.

По данным представителя группировки, потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили: до 35 военнослужащих, три боевые бронемашины, два квадроцикла и наземный роботизированный комплекс.

"Нанесено поражение формированиям механизированных, мотопехотных бригад ВСУ и бригад теробороны в районах Рубежного, Вишневого, Лозовой и Шевченково. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Годуновка, Кислая Дубина и Великая Рыбица", - сказал Шершнев.

Он заявил, что в зоне ответственности группировки потери ВСУ за сутки составили: до 220 военнослужащих, три боевые бронемашины, 10 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, 28 пунктов управления БПЛА, 364 беспилотника самолетного типа, 36 тяжелых боевых дронов и 15 наземных робототехнических комплексов.