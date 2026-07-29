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Пеплопад прошел в двух поселках на востоке Камчатки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пепел от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч выпал в двух поселках на востоке полуострова, сообщает в среду Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского округа фиксируется выпадение незначительного количества вулканического пепла. Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду рано утром Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту 9 км и 7,5 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Камчатка поселки пеплопад Шивелуч
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